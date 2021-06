교육부 "2학기 전면등교, 오전·오후반 등 '탄력 학사 운영' 가능"

교육부 "지역·학교 상황 고려한 자율성 제공할 것"

탄력적 학사운영 우수사례 모니터링·컨설팅 제공키로

2학기 전면등교 로드맵 이달 중 발표 예정

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 2학기 전면 등교를 지역·학교별 상황에 맞는 '탄력적 학사 운영'을 전제로 추진하겠다고 밝혔다.

14일 교육부 온라인 정례브리핑에서 교육부의 한 관계자는 2학기 전면등교 때 과대학교에 2/3 등교를 허용하거나 오전·오후반을 운영하는 방안에 대해 "2학기 전면등교는 지역이나 학교의 상황 고려한 자율성은 충분히 제공하는 방향으로 검토하고 있다"고 말했다.

이 관계자는 "유치원을 포함한 전국 2만여개 학교에 동일한 기준을 적용할 수는 없다"며 "큰 기준 내에서 지역, 학교, 감염 상황을 고려해서 탄력적으로 운영할 수 있도록 자율성을 부여하겠다는 것"이라고 덧붙였다.

교육부는 탄력적으로 학사를 운영하고 있는 학교의 사례들을 각급 학교에 공유하고 다양한 학사운영을 고려할 수 있도록 지원할 예정이다.

교육부는 이달 중 발표 예정인 2학기 전면 등교 관련 로드맵에 대학교 전면 등교와 관련한 내용도 포함시키기로 했다. 교원단체들이 법 개정을 요구하고 있는 과밀학급에 대한 대책도 함께 발표한다는 방침이다.

교육부 관계자는 "전체 학생 등교 관련 로드맵을 준비중이며 대학도 이와 같은 흐름으로 진행하게 될 것"이라며 "초·중·고등학교와 다른 방식으로 운영·협의하는 절차가 있어 이달말까지 함께 준비해서 발표할 것"이라고 설명했다.

이날부터 교육부가 2단계 학교 밀집도 기준을 2/3로 완화하고 직업계고는 전면 등교를 허용했다. 등교율이 가장 저조했던 수도권 중학생의 경우 등교일수가 2배로 늘어날 수 있게 됐다.

교육부 관계자는 "2학기 전체학생 등교 위해 단계적 조치를 적용한 것이지만 수도권 중학교와 직업계고 전면등교가 의무사항은 아니다"며 "학교의 준비상황, 지역감염 상황을 고려해 전면 등교 허용 여부를 학교 측에서 결정하면 된다"고 설명했다.

등교하는 학생이 늘어나면서 대상 학교의 급식실 밀집도가 높아져 집단감염 우려가 커질 것이라는 우려도 있다. 이에 대해 교육부는 수도권 중학교는 시차급식제를 적용하고 있어 큰 무리가 없을 것이라고 보고 있다. 직업계고에 급식 방역 강화 방안을 전달했다.

교육부 관계자는 "시도교육청에서 직업계고 급식실에 전 좌석 칸막이를 설치하고, 학년·학급별 시차 배식제 적용 등을 안내했고 필요하다면 대체급식도 제공할 수 있다"며 "급식 전후 환기와 급식 도구 소독도 철저히 해달라고 안내했다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr