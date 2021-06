쉐보레 "트래버스-콜로라도 고객 체험행사 성료"

[아시아경제 이창환 기자] 쉐보레(Chevrolet)가 지난 12일부터 1박2일 동안 경기도 포천에서 개최한 고객 체험 행사 '쉐비 다이나믹 익스피리언스(Chevy Dynamic Experience)'를 성공리에 마쳤다고 14일 밝혔다.

행사는 포천 레이스웨이에서 개최됐다. 사전 모집을 통해 쉐보레 대형 SUV(스포츠유틸리티차량) 트래버스와 픽업트럭 콜로라도의 실제 오너 및 잠재 고객 80여명을 선발했다.

쉐보레는 총 40개의 참가팀을 ‘트래버스’와 ‘콜로라도’ 두 그룹으로 나눠 각기 다른 테마로 차량의 성능과 레저 라이프를 체험할 수 있도록 다양한 프로그램을 제공했다.

‘패밀리 아웃도어’라는 테마로 구성된 트래버스 그룹은 참가팀들이 트래버스의 넉넉한 차체와 견인 성능, 고속 주행 안정성까지 경험할 수 있는 프로그램들을 선보였다.

콜로라도 체험 프로그램은 정통 아메리칸 픽업트럭으로서의 콜로라도의 정체성을 극대화할 수 있는 오프로드 드라이빙 프로그램으로 기획됐다.

이어 오토 캠핑, 금학산 야간 주행, 산악 오프로드 체험 등 이색적인 활동이 마련돼 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다.

정정윤 한국지엠 마케팅본부 상무는 "압도적 존재감의 수입 대형 SUV트래버스와 아메리칸 정통 픽업트럭 콜로라도를 통해 고객들에게 오프로드, 트레일링 등 그간 국내에서 다소 낯설었던 레저 문화를 소개하고자 이번 행사를 기획했다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr