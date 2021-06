솔루스첨단소재, LGD에 올레드 TV용 패널 핵심소재 공급

발광효율·패널수명 좌우하는 정공수송층(HTL) 승인

독자 개발·특허 보유…이달 중 양산 예정

[아시아경제 김흥순 기자] 솔루스첨단소재(옛 두산솔루스)는 LG디스플레이로부터 TV용 대형 유기발광다이오드(OLED·올레드) 패널 핵심 소재에 대한 공급 승인을 받아 본격적인 양산을 준비하고 있다고 14일 밝혔다.

핵심소재는 솔루스첨단소재가 독자 기술로 개발해 특허를 보유하고 있는 정공수송층(HTL)이다. OLED 패널은 전류가 이동하는 공통층과 빛을 내는 발광층으로 구성된다. HTL은 공통층에 속하며 발광효율과 패널수명을 좌우해 OLED 패널층 가운데 사용량이 가장 많다. 이 소재는 LG디스플레이 TV용 OLED 패널에 적용할 예정이다.

김태형 솔루스첨단소재 전자소재사업본부장은 "LG디스플레이 파주 공장 생산 라인에 HTL 공급을 단계별로 확대하는 것을 목표로 OLED TV 대중화 원년에 대응하겠다"고 말했다.

한편 솔루스첨단소재 전자소재사업본부는 주력 매출 제품인 정공방어층(HBL)의 독자 특허도 보유해 OLED 유기재료 시장에서 8년 연속 독점적 지위를 누리고 있다. 올해 하반기부터는 발광소재뿐 아니라 고분자 EN 재료·퀀텀닷(QD) 잉크 등 비발광 소재로 사업영역을 확장할 계획이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr