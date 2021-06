삼성전자, 대학생 프로그래밍 경진대회 참가자 모집

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자가 2021년 '삼성전자 대학생 프로그래밍 경진대회(SCPC)' 참가자를 모집한다고 14일 밝혔다.

프로그래밍에 관심 있는 대학생·대학원생은 누구나 전공과 학년 제한 없이 참가할 수 있으며 오는 6월 15일부터 7월 13일까지 삼성리서치 홈페이지에서 신청할 수 있다. 참가자를 원하는 학생들은 삼성전자가 운영하는 실시간 코딩 사이트인 코드그라운드에서 프로그램 구조, 알고리즘 기법, 연습 문제 등 다양한 자료도 이용할 수 있다.

대회에서는 제한시간 내에 알고리즘 문제를 풀고 소스코드를 제출하며 수상자들에게 총 1억원의 상금과 삼성전자 채용 우대 혜택이 주어진다. 지금까지 27개국 2만5000여명의 대학생이 참가한 이번 대회는 총 213명의 수상자를 배출하며 소프트웨어 인재 양성에 기여해왔다.

한편 대회의 모든 일정이 비대면으로 진행된다. 두 차례의 예선과 9월 4일 본선까지 코드그라운드 홈페이지에서 안정적인 온라인 대회가 치러질 예정이다.

