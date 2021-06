WHO 사무총장, 코로나19 기원 조사에 中협조 촉구

[아시아경제 김은별 기자] 테드로스 아드하놈 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 12일(현지시간) 중국 정부에 코로나19 기원 조사에 협조해달라고 촉구했다.

그는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 직후 기자들과 만나 "바이러스의 기원에 대한 다음 단계 조사에서는 더 나은 협조와 투명성을 기대한다"며 이같이 밝혔다. 그는 "주지의 사실이지만 중국 측의 협조가 필요한 상황"이라며 "첫번째 보고서 작성 이후 미가공된 데이터를 공유하는데 어려움을 겪고 있다"고도 했다.

그는 현재 다음 조사를 위한 준비가 진행중이라며 이날 G7 정상회의에서도 관련 논의가 이뤄졌다고 전했다.

앞서 WHO는 올해 초 코로나19 최초 발병지인 중국 우한에서 역학조사를 진행, 지난 3월 첫번째 보고서를 발표했지만 바이러스의 실험실 유출 가능성은 크지 않다고 선을 그은 바 있다. 그러나 이후 조 바이든 미국 대통령이 실험실 유출 가능성을 포함해 정보 당국에 별도 조사 지시를 내리면서 WHO 차원의 새로운 조사를 요구하는 각국의 목소리도 높아지고 있다.

이와 관련, 미펑 중국 국가위생건강위원회(국가위건위) 대변인은 11일 브리핑에서 최근 서구 언론이 '코로나19 바이러스 실험실 유출설'을 확산하고 있다며 이는 절대로 불가능한 가설이라고 강하게 부인했다.

한편 테드로스 총장은 제약사들의 코로나19 백신 지식재산권 면제를 거듭 촉구하며 저개발국에 대한 선진국의 백신 지원 확대를 요청했다. 그는 "내년 7월까지 전세계 인구의 70%가 코로나19 백신 접종을 마치는 것이 목표고, 이를 위해서는 110억회 분량의 백신이 필요하다"며 "우리는 더 많이, 더 빨리 백신이 필요하다"고 말했다. G7 정상들은 2022년까지 개도국에 10억회 분량의 백신을 제공하기로 합의했다.

