[아시아경제 조유진 기자] 중앙방역대책본부(방대본)는 12일 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자가 176명으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 전날 208명 보다 32명 적고, 1주 전 179명보다 3명 적은 수치다.

12일 서울 확진자 중 해외 유입은 2명이었고 나머지 174명은 국내 감염이었다.

최근 2개월여간 서울의 하루 확진자 수는 일평균 200명 안팎에서 오르내리는 양상을 유지하고 있다.

13일 0시 기준 서울의 누적 확진자 수는 4만6478명으로, 격리치료를 받는 환자는 2681명, 완치 판정은 4만3296명이었다.

서울의 코로나19 누적 사망자는 24시간 전보다 2명 늘어난 501명이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr