文대통령 "세계 백신공급 위해 한국 생산능력 활용해주길" (종합)

아스트라제네카 소리오 회장 면담…"SK 기술 이전 받아 직접생산, 한국 국민 안심 접종"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 12일(현지시간) 영국 콘월에서 파스칼 소리오 아스트라제네카 회장을 만나 "한국은 전 세계적인 백신 부족을 해소하기 위해 적극 협력할 것"이라며 "아스트라제네카사도 더 원활한 세계 백신 공급을 위해 한국의 생산 능력을 활용해 주기 바란다"고 말했다.

문 대통령은 "아스트라제네카 백신은 한국에서 접종된 첫 백신이자 가장 많이 접종된 백신으로 의미가 남다르다"고 밝혔다.

특히 문 대통령은 "SK가 기술을 이전받아 국내에서 직접 생산했기 때문에 한국 국민들이 더 안심하고 백신을 접종받을 수 있었다. 또한 한국이 세계적인 백신 생산 허브로 도약하는 중요한 첫걸음이 됐다"면서 감사 인사를 전했다.

문 대통령은 "회장님의 리더십과 과감한 신약의 개발로 코로나 백신 개발을 빠르게 이룰 수 있었다. 특히 수입보다 백신의 신속한 공급에 역점을 두신 덕분에 세계 곳곳에서 많은 도움을 받고 있다"고 말했다.

소리오 회장은 "대통령님 만나 뵙게 되어서 굉장히 큰 기쁨이고, 또 영광으로 생각한다. 이렇게 저를 위해서 시간 내 주셔서 감사드린다"고 전했다.

한편 청와대는 "문 대통령은 우리 국민의 보건증진뿐 아니라 기술이전과 생산 협력을 통해 한국이 세계적인 백신 허브로 발돋움할 수 있도록 협력한 성과를 돌아보고 코로나19 백신의 안정적 생산과 공급, 바이오헬스 영역에서 지속적인 협력을 이어갈 것을 당부했다"고 밝혔다.

영국(콘월)=공동취재단·류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr