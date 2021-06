국수본, 관평원 특공·유령청사 의혹 본격 수사…관련 자료 검토

[아시아경제 송승윤 기자] 관세청 산하 관세평가분류원(관평원)의 '유령청사'로 촉발된 세종시 아파트 공무원 특별공급(특공) 논란과 관련해 경찰청 국가수사본부가 본격적인 수사에 착수했다.

국수본은 11일 "국무총리실 공직복무관리관실로부터 수사 관련 자료를 이첩 받았다"며 "내용을 확인하고 관할 시도청에 배당하겠다"고 밝혔다. 이어 "관련 의혹에 대해 엄정하게 수사하겠다"고 덧붙였다.

앞서 국무조정실은 김부겸 국무총리의 지시에 따라 관평원 청사 신축 경위와 특별공급 조사를 벌였고 조사 결과를 국수본에 이첩해 수사의뢰했다.

국무조정실 조사 결과 청사 신축 준비부터 특공까지 관세청·행정중심복합도시건설청·기획재정부 모두 관련 규정을 제대로 확인하지 않은 것으로 드러났다.

세종시 아파트 특공 논란은 관평원의 '유령청사'에서 비롯됐다. 세종시 이전 대상이 아님에도 특공을 노려 청사 신축을 강행했고, 직원들이 특별분양을 받아 수억원대 시세차익을 얻었다는 의혹이다.

