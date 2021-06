‘태평힐스원’, 1차 조합원 모집 마감 후 2차 조합원 모집 중

- '준강남' 성남 구도심 아파트값 연일 최고가 경신

- 1차 조합원 모집 마감… 2차 조합원 선착순 모집 중

수도권 새 아파트 가격이 연일 최고가를 경신하는 가운데 성남 구도심이 주목받고 있다. 낡은 주택 위주였던 주거촌이 잇달아 고층 아파트로 탈바꿈하면서 실수요자들은 물론 투자자들이 몰리고 있어서다.

실제로 국토교통부 실거래가 자료를 보면 성남 신축 단지들이 잇따라 10억 클럽에 가입하고 있다. 성남 중원구 '신흥역하늘채랜더스원' 전용 84㎡ 분양권은 지난해 12월 12억5000만원에 거래되며 신고가를 경신했다. 'e편한세상금빛그랑메종' 전용 74㎡도 10억7057만원에 거래되며 종전 고가를 뛰어넘었다.

성남 구도심은 서울과 가깝고 교통 인프라가 이미 구축돼 있어 인기가 높은 곳이다. 여기에 성남시 2030 도시기본계획이 추진되고 있어 재개발, 재건축이 활발하다. 성남시는 2030기본계획에서 10개의 재건축단지도 새로 지정했는데, 2020기본계획에 포함된 미도(단대동)를 포함하면 총 11개 단지에서 재건축이 추진된다.

부동산업계 관계자는 "분당이 1991년 첫 입주 후 노후화된 반면 성남 구도심은 총 25개 구역에서 정비사업이 진행 중이어서 ‘핫’한 곳"이라며 "서울 송파구, 위례 등과 붙어있고 8호선 분당선 신분당선을 통해 강남 진입이 수월하기 때문에 앞으로도 상승세를 보일 것"이라고 말했다.

이러한 가운데 성남시 태평동 일대에 태평지역주택조합추진위원회가 시행하는 ‘태평 힐스원’이 조합원을 모집 중이다. 1차 조합원 모집을 마감하고, 현재 2차 조합원을 선착순 모집하고 있다.

태평 힐스원은 성남시 내에서도 위례와 맞닿은 입지에 들어설 예정이다. 또한 산성역 포레스티아(4,998세대) 와 산성역 자이푸르지오(4,774세대) 등 대규모 브랜드 단지와도 가깝다.

단지는 태평역, 신흥역, 성남대로, 분당-수서간고속도로, 서울 외곽순환도로 등 접근이 수월해 강남 및 송파 생활권을 누릴 수 있다. 또 위례신도시 편의시설을 비롯해 이마트, 성남의료원, 수정구청, 복지센터 등 풍부한 생활 인프라를 갖췄다.

태평 힐스원은 청약통장이 필요 없는데다 조합원 모집가격이 인근 시세 대비 저렴해 가격 부담이 적다. 조합원 자격은 ▲조합설립인가 신청일 기준 조합설립인가 신청일로부터 1년 전의 날 ▲서울경기 인천 6개월 이상 거주한 세대주 ▲무주택자 또는 전용면적 85㎡이하 1채 소유자 등으로 까다롭지 않다.

현장 부지는 경기 성남시 수정구 태평동 7303번지(공원로409번길 10) 일원에 있고, 주택홍보관은 경기 용인시 수지구 동천동 856-4번지(문인로 16)에 있다. 코로나19 안전수칙 강화로 인해 사전방문 예약 후 주택홍보관 방문이 가능하다.

