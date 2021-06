[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 사천시는 8월 말까지 여름철 대비 관광지 및 관광사업체 23곳에 대한 안전·방역 점검을 한다고 11일 밝혔다.

이번 점검은 야외 나들이 인파가 증가하고 있어 점검을 통해 감염병 확산과 안전사고를 방지하기 위해 진행된다.

시는 사천바다케이블카와 ‘그리움이 물들면...’ 포토존 등 주요 관광지의 코로나19 방역 수칙 준수 여부와 함께 야영장 등 관광사업체의 화재·위생 기준 등을 점검한다.

문제점이 드러나면 가벼운 사항은 즉시 조처하도록 하고, 사안이 중대할 때는 행정처분을 취할 방침이다.

사천시 관계자는 “사천시 안전 관광을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

