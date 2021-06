"최준 또 온다"…11번가, 배스킨라빈스 이달의 맛 '라방'

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 최준과 함께 배스킨라빈스 이달의 맛 라이브 방송을 선보인다고 11일 밝혔다.

이번 방송은 이날 오후 8시 라이브11 코너를 통해 진행되며 배스킨라빈스가 여름 시즌을 맞이해 출시한 이달의 맛 ‘오버 더 레인보우 샤베트’가 소개될 예정이다. 최준이 신제품을 직접 맛보고, 시청자들과 소통할 예정이다.

방송 시간 동안 배스킨라빈스 인기상품 9종(e쿠폰)을 최대 25% 할인해 한정수량 판매한다. 이달의 맛 포함 쿼터 사이즈와 오버 더 레인보우 샤베트 블라스트는 25%, 오버 더 레인보우 샤베트 케이크는 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

한편, 11번가는 ‘6월 월간십일절’을 통해 본격적인 여름 맞이 마케팅에 나선다. 에어컨, 제습기, 선풍기 등 여름 계절가전부터 제주 호텔 숙박권 등 총 91개 특가 상품을 최대 62% 할인가에 선보이는 타임딜과 총 7차례 라이브 방송 등 풍성한 쇼핑혜택들을 마련했다.

