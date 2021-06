속보[아시아경제 오주연 기자] 안규백 더불어민주당 의원이 전일 코로나19 확진 판정을 받음에 따라 국회에도 비상이 걸렸다.

11일 송영길 민주당 대표는 의원실 보좌진이 코로나19 확진판정을 받음에 따라 이날 코로나19 검사를 받을 예정이다. 윤호중 원내대표 또한 안규백 의원 확진과 관련해 방역당국의 지침에 따라 자택에서 대기하기로 했다.

이날 오전 열릴 예정이었던 당대표 및 원내대표 공식 일정은 모두 취소됐다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr