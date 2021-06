[포토]오승록 노원구청장, 노원부모모니터링단 위촉

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 10일 오후 2시 30분 구청 5층 기획상황실에서 진행된 2021년 노원구 부모모니터링단 위촉식에 참석했다.

부모모니터링단은 어린이집 194개소에 대해 건강·급식·위생·안전관리 등 4개 영역에 대해 부모와 보육·보건 전문가가 2인 1조가 되어 모니터링 및 컨설팅을 병행 실시하는 사업이다.

이날 진행된 부모모니터링단에는 학부모 5명, 보건교육전문가 4명, 보건전문가 1명 등 총 10명이 위촉됐다.

위촉식은 오승록 구청장을 비롯한 위촉 당사자들이 참석한 가운데 위촉장수여, 감사인사, 기념촬영 순으로 진행됐다.

위촉식 이후에는 부모모니터링 교육이 진행됐다. 사업의 취지 및 목적, 모니터링 자세, 컨설팅방법 등 현장에서 필요한 사항들을 숙지할 수 있도록 마련됐다.

모니터링단은 올 12월까지 활동할 계획이다.

오승록 노원구청장은 “부모와 전문가들이 직접 보육현장을 모니터링하면서 각자의 눈높이에서 다양한 의견들을 제시할 수 있을 것으로 기대된다”면서 “보육전문과와 부모를 대표한다는 자부심을 가지고 현장의 목소리를 전달해주길 부탁드린다”고 말했다.

