[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 10일 오후 영등포구청 별관 강당에서 제2대 명예구청장에게 감사패를 전달하고 제3대 신규 명예구청장에게 위촉장을 수여했다.

명예구청장은 교육, 문화, 체육, 경제 등 각 분야별 전문가를 구정 정책과정, 주요행사에 참여토록함으로써 민관·협치를 실현하고 사업 운영에 자문을 얻기 위한 목적으로 활동해오고 있다.

채현일 구청장은 "그간 명예구청장님의 적극적인 협조와 활약에 진심으로 감사드리며, 앞으로도 명예구청장님들의 지혜와 연륜을 밑거름 삼아, 탁트인 영등포를 더욱 열심히 만들어가겠다"고 전했다.

