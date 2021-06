"돈 빌려줄테니 나체 사진 보내라"…피해자 협박해 1억원 뜯어낸 母子

SNS서 대출 광고하며 피해자에 접근

사진 유포하겠다며 협박, 금품 요구

[아시아경제 임주형 기자] 나체 사진을 주면 대출을 해주겠다고 속여 여성 5명으로부터 거액을 챙긴 모자(母子)가 경찰에 붙잡혔다.

제주경찰청은 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법(촬영물 등 협박) 위반, 공갈 등 혐의로 여성 A(44) 씨와 그의 아들인 B(19) 군을 긴급 체포해 구속했다고 10일 밝혔다.

이들 두 사람은 페이스북에 '당일 여성 대출 전문'이라는 글을 올린 뒤, 대출을 원하는 여성을 속여 약 1억원을 챙긴 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 모자는 "400만원 대출을 위한 담보가 필요하다"며 피해자들에게 나체 사진을 찍어 전송할 것을 요구했다.

이후 피해자들이 신체 주요 부위 사진이나 영상 등을 찍어 보내오면, 이를 유포하겠다고 협박하며 돈을 요구했다. 이같은 방식으로 모자는 피해자 여성 5명으로부터 1억원 상당의 금품을 갈취한 것으로 파악된다.

앞서 피해자 가운데 한명이 지난달 23일 경찰에 신고장을 접수했고, 이후 수사에 들어간 경찰은 지난 4일 B 군을 타 지역 PC방에서, 모친 A 씨는 타 지역 한 모텔에서 각각 긴급 체포했다. 두 사람은 지난 7일 구속됐다.

경찰은 이들과 함께 범행을 저지른 공범 1명을 추적하고 있다. 또 이들이 타지역에서 벌인 범행도 확인해 병합 처리할 방침이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr