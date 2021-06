이재명 "민주당 대선 후보 경선 연기 반대…정치는 신뢰와 원칙 중요"

이규민 민주당의원 "경선 연기 논란으로 국민들 외면하지 않을까 걱정"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 최근 더불어민주당 내 일각에서 불거진 대선 후보 경선 연기론에 대해 "정치는 신뢰가 중요하다"며 반대 입장을 분명히 했다.

이 지사는 10일 서울 여의도 국회에서 열린 송영길 더불어민주당 대표와 민주당 소속 전국 시도지사 간담회에 참석한 뒤 기자들의 질문을 받고 "저는 (예전부터 경선연기는 안 된다는 입장을)말씀드린 게 있으니 참고해 달라"며 "정치에 있어 신뢰는 중요한 데, 이는 원칙과 약속을 지키는 데서 온다"고 강조했다.

그는 그러면서 내부에서 경연 연기에 대해 이야기가 있었느냐는 질문에는 "경선연기에 대한 논의는 없었다"고 덧붙였다.

민주당 이규민 국회의원(안성)도 이날 페이스북을 통해 경선 연기 반대 입장을 분명히 했다.

이 의원은 "지난 (4월)보궐선거에서 민주당이 참패한 것은 부동산 정책에 대한 실패, 내로남불식 태도, 청년세대 지지를 얻지 못한 것도 있지만 가장 근본적인 원인은 행위에 대해 책임지겠다는 원칙을 뒤로 한 데 있다"며 "귀책사유가 있을 경우 후보를 공천하지 않겠다던 (민주당이)당헌 당규를 스스로 훼손하고 부정했다"고 지적했다.

이 의원은 그런데 "지금 다시 원칙을 훼손해가며 대선 경선을 연기하자는 주장이 나오는 데 (저는)결코 동의할 수 없다"며 "그것은 어리석은 실수를 또 다시 반복하는 것"이라고 비판했다.

나아가 "야당보다 먼저 후보를 선출하면 혹독한 검증을 거쳐야 한다는 우려 때문에 경선 연기를 주장하는데 대해서도 동의할 수 없다"며 "대통령 후보는 혹독한 검증을 거치는 것이 당연하고, 그것이 국민에 대한 도리"라고 경선 연기 반대 입장을 명확히 했다.

특히 "(민주당 내 일각의 우려처럼)겨우 서너 달 먼저 후보를 내서 (대통령 선거에서)질 거라면, 서너 달 뒤에 후보를 선출해도 패배할 수 밖에 없을 것"이라며 "경선 연기 논란으로 인해 국민들이 다시 (민주당을)외면하지 않을까 걱정"이라고 덧붙였다.

그는 그러면서 "지금 집권 여당은 원칙대로 후보를 내고, 그 후보를 중심으로 흔들림 없이 뭉치고, 그 대오 안에서 부동산 등 해결하지 못한 문제들을 풀어가는 것을 국민들에게 보여주는 게 중요하다"며 "경선 연기에 대한 주장은 멈춰야 한다"고 주장했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr