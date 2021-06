충남, 논산에 ‘수소경제 거점’ 조성…2030년까지 1.5조원 투자

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 논산에 수소연료전지발전소 등 수소경제 기반을 조성한다.

도는 10일 논산시, 환경부, 롯데건설, 현대차증권과 ‘논산시 수소경제도시 전환을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

협약은 1조5000억원 규모의 민간자본을 투자해 논산시 공유재산 부지에 수소연료전지 발전소, 수소충전소 등 친환경 신재생에너지 발전거점을 구축하는 내용으로 체결됐다.

협약에 따라 롯대건설과 현대차증권은 민간주체로서 오는 2030년까지 논산시 공유재산 부지에 수소경제 생태계를 조성하게 된다.

우선 수소연료전지 발전사업은 성동 논산일반산업단지(60㎿급), 국방산단(40㎿)과 논산시 공공하수처리장 및 소규모 산단 등지에서 추진한다. 총사업비는 1조1900억원이다.

수소충전소 사업은 160억원을 투자해 버스용 수소충전소 1곳, 승용차용 수소충전소 2곳을 구축하는 것으로 진행한다.

스마트팜 사업은 20억원 규모의 농장 50개소를 조성하는 것을 핵심으로 추진하며 궁극적으로는 신재생에너지를 이용해 논산지역 특산물을 생산하는 방안을 연계한다는 것이 도의 복안이다.

양승조 충남도지사는 “충남은 수소에너지로의 전환을 앞당겨 기후와 환경문제에 선제 대응하는 계기를 마련할 것”이라면서 “그러기 위해 도는 앞으로 협약기관과 긴밀하게 협력하고 도내 기업 투자를 위한 행정적 지원에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

