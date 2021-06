두 달 만에 SNS 재개한 고민정…시민들 "응원합니다" vs "민주당 X맨"

4·7 재보선 이후 침묵 깨고 SNS 활동

종부세 완화 반대 주장 이어 영화 관람 소감도

"힘 써달라" vs "재보선 참패 기여" 누리꾼 의견 갈려

[아시아경제 임주형 기자] 지난 4·7 서울·부산시장 재보궐선거 이후 사회관계망서비스(SNS) 활동을 멈춘 고민정 더불어민주당 의원이 약 2개월 만에 침묵을 깼다. 누리꾼들은 응원, 격려 댓글을 남기며 고 의원을 환영했으나 일각에서는 "민주당 X맨이 돌아왔다" 등 조롱 섞인 악플을 게재하기도 했다.

고 의원은 지난 8일 자신의 페이스북에 '종합부동산세, 양도소득세 완화에 반대합니다'라는 제목의 글을 올렸다. 그는 이 글에서 "현재 부동산 문제의 핵심은 세금이 아닌 급격히 올라버린 부동산 가격에 있다"라며 "3.7%를 위한 정책이 아닌 96.3%를 위한 정책에 총력을 기울여야 한다"고 주장했다.

이어 "지금은 2·4 대책 때 발표된 부동산 공급안이 잘 시행될 수 있도록 살피고 무주택자, 청년, 신혼부부들에게 내 집 마련의 기회를 어떻게 더 넓혀줄 것인지를 논의해야 할 때"라고 강조했다.

그러면서 "지금은 정부 정책이 바뀌지 않을 것이라는 강한 시그널을 통해 부동산가격 안정을 꾀해야 한다"라며 "지금 부동산 가격이 안정화되느냐의 기로에 있다. 민주당의 선택이 집 없는 서민들에게 절망이 아닌 희망을 줘야 한다"고 덧붙였다.

고 의원은 다음날(9일)에도 페이스북에 재차 글을 올렸다. 이날 그는 다큐멘터리 영화 '학교 가는 길'을 관람했다면서 "이곳저곳에서 훌쩍이는 소리가 들렸다"며 "엄마든 아빠든 아이가 있든 없든 모두 진한 감동을 받았다"고 소감을 밝혔다.

고 의원이 페이스북을 통해 SNS 활동을 재개한 것은 지난 4·7 재보궐선거 이후 약 2개월 만이다. 고 의원은 재보선 이전에는 여러 글, 사진 등을 올리며 활발한 소통 행보를 펼쳐왔다.

특히 고 의원은 민주당 서울시장 후보로 나섰던 박영선 전 중소벤처기업부 장관의 선거 유세를 전폭 지원하며 이른바 '감성 유세'를 펼쳐 주목받았다.

당시 그는 페이스북에 비 내리는 날 한 시민의 품에 안겨 눈물을 흘리는 자신의 사진을 게재하며 "한 분이 제게 다가오셔서 '응원합니다, 지치지 마세요. 우리 함께 서울시를 지켜요'라는 말과 함께 저를 꼭 안아주셨다"면서 "더 많은 시민과 함께 더 큰 서울을 만들 것"이라고 강조했다.

당시 야당은 고 의원의 이같은 글에 "박원순 전 서울시장의 성추행 때문에 선거를 치러야 하는 국민들을 안아준 적이 있는가"라며 "최악의 감성팔이"라고 강하게 질타하기도 했다.

한편 고 의원의 SNS 활동 재개를 두고 시민들 사이 의견은 엇갈렸다. 일부 누리꾼들은 '환영한다'는 반응을 보였다. 한 누리꾼은 "말씀 공감한다. 응원합니다"라며 댓글을 남겼다. 또 다른 누리꾼은 "앞으로도 서민 정책을 위해 힘써주시길 바란다"라고 격려하기도 했다.

그러나 일각에서는 조롱 섞인 반응이 나오기도 했다. 한 누리꾼은 "재보선 참패에 기여한 민주당 X맨"이라며 "앞으로도 야당을 위해 자책골 부탁드린다"고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr