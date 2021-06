[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시도시개발공사는 시민 청렴 활동 공감대 형성과 참여 확대를 위해 ‘청렴 화면보호기 제작’ 공모전을 개최한다고 10일 밝혔다.

청렴을 주제로 컴퓨터 화면보호기를 제작해 신청서와 파일을 김해시도시개발공사 홈페이지로 제출하면 된다.

접수 기간은 7월 8일까지다.

심사를 거쳐 7월 중에 발표 예정으로 금상 40만원, 은상 30만원, 동상 20만원, 장려상 10만원, 노력상 5만원의 상금을 지급하며, 수상작은 전 직원 컴퓨터에 설치할 계획이다.

