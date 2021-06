김 총리 "붕괴사고 재발, 국민께 송구…피해 가족에 깊은 위로"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 10일 "정부는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하고 있고, 건축물관리법도 새로 시행됐음에도 불구하고 2019년 서울 잠원동 사고와 유사한 사고가 재발해 국민 여러분께 대단히 송구스럽다"고 말했다.

김 총리는 이날 오후 광주 동구 철거건물 붕괴사고 현장을 찾아 "앞으로는 전국 철거현장에서 이런 사고가 되풀이 되지 않도록 최선을 다하겠다"며 이같이 밝혔다. 아울러 "황망하게 유명을 달리한 희생자들의 명복을 빌고, 다친 분들의 조속한 회복을 기원한다"고 말하며 피해자 가족에게도 위로의 뜻을 전했다.

김 총리는 "소방청은 신속한 현장 수습에 총력을 다해주고, 광주시는 피해가족 지원과 부상자 치료에 최선을 다해달라"며 "정부는 국토부 조사와 경찰 수사를 통해 사고원인을 철저히 규명하고, 이에 따라 후속조치와 근원적인 재발방지대책도 강구하겠다"고 밝혔다.

이어 김 총리는 사망 피해자들이 안치된 병원을 찾아 조문하고 유가족을 위로했다.

이날 현장 방문에는 이용섭 광주시장, 최민철 광주소방본부장, 노형욱 국토교통부 장관, 김희겸 행정안전부 재난안전관리본부장 등이 동행했다.

