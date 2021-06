전혜숙 "코로나는 위기이자 값진 기회, 발전 계기로 삼아야"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 최고위원인 전혜숙 의원이 10일 "코로나19 위기를 대한민국 발전의 계기로 삼아야 한다"고 말했다.

전 의원은 이날 오전 여의도 중앙보훈회관에서 열린 '국회 지구촌보건복지포럼'에서 "한미 정상회담으로 대한민국은 세계 최강의 백신 생산기지가 됐다"며 이 같이 말했다.

그는 "IT뿐만 아니라 바이오산업도 세계 1위가 될 수 있도록 값진 위기를 허비하지 말고 대한민국 발전의 계기로 삼아 함께 손잡고 힘차게 나아가자"고 강조했다.

국회 지구촌보건복지포럼이 주최하고, 사단법인 지구촌보건복지가 주관한 이날 포럼에서는 김강립 식품의약품안전처장도 참석해 '코로나19, 식약처의 역할과 과제'를 주제로 강연이 열렸다.

김 처장은 "한미 백신 파트너십을 이행하기 위해 글로벌 백신 생산기지 구축으로 원활한 백신공급에 식약처가 앞장서고, 식약처가 규제기관이긴 하지만 규제혁신과 규제 서비스로 토종백신 개발과 토종 치료제 개발과 승인에도 능동적으로 대처해 나가겠다"고 했다.

이날 포럼에는 송옥주 국회 환경노동위원장, 양향자, 서영석, 이수진(비례), 전용기, 이만희, 서정숙, 조명희, 양정숙 의원이 참석했으며 정부부처 관계자, 의료·제약분야 CEO 등 50여 명이 참석했다.

