기아 EV6, 미국 온라인 사전예약 하루만에 '완판'

[아시아경제 이창환 기자] 기아의 첫 전용 전기차 EV6가 미국에서 진행한 온라인 사전예약에서 하루 만에 완판됐다.

기아 미국판매법인은 9일(현지시간) 온라인 한정으로 풀린 'EV6 퍼스트 에디션' 1500대가 미국 현지 고객의 호응과 함께 완판돼 예약을 조기 마감했다고 밝혔다.

EV6 퍼스트에디션은 듀얼모터가 적용되는 4륜구동(AWD) 모델이다. 77.4㎾h의 리튬이온 배터리를 탑재해 1회 충전시 300마일(483㎞)을 달린다.

사전예약을 마친 고객은 내년 1분기 차량을 인도 받는다. EV6 에디션에는 증강현실(AR) 헤드업 디스플레이(HUD), 원격 스마트 주차 기능, 선루프, 20인치 휠, 프리미엄 오디오 시스템, 77.4kWh 배터리 등이 기본 적용된다.

기아는 내년 미국시장에서 2만대의 EV6를 판매할 계획이다.

