[아시아경제 이선애 기자] 카카오모빌리티는 운영자금 마련을 위해 1399억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다.

새롭게 발행하는 주식은 240만3766주이고 신주 발행 가액은 보통주 1주당 5만8205원이다. 제3자배정 대상자는 모빌리티홀딩스( Mobility Holdings Limited Partnership), 킬로미터홀딩스(Kilometer Holdings, L.P.)이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr