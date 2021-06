삼성전자 반도체 임원의 인텔行…다시 뛰어든 파운드리 맡는다

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 4,416,641 전일가 81,100 2021.06.10 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 에서 파운드리(반도체 위탁생산) 사업을 담당하던 임원이 인텔로 자리를 옮겼다. 지난 3월 인텔이 'IDM(종합반도체기업) 2.0' 전략을 발표하면서 파운드리 사업 재진출과 함께 독립 파운드리 사업부 '인텔 파운드리 서비스(IFS)'를 세우겠다고 했는데 업계 전문가를 끌어모으는 과정에서 이동한 것으로 해석된다.

10일 업계에 따르면 하오 홍 전 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 4,416,641 전일가 81,100 2021.06.10 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 미국법인 파운드리 부문 담당은 최근 본인의 사회관계망서비스(SNS)에 이달부터 인텔의 파운드리 서비스 글로벌 비즈니스 개발 담당 부사장으로 일하게 됐다고 밝혔다. 중국과학기술대를 졸업하고 스탠포드대학에서 석·박사를 마친 하오 홍은 미국 실리콘 그래픽스, 반도체 기업 LSI로직스 등을 거쳐 2008년 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 4,416,641 전일가 81,100 2021.06.10 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 에 입사한 뒤 13년간 반도체 관련 사업을 담당해왔으며 2014년부터는 파운드리 비즈니스를 맡았다.

하오 홍은 "인텔의 새롭게 시작하는 파운드리 비즈니스인 IFS에 함께하게 됐다"면서 "지금은 반도체, 특히 파운드리 산업이 재편성되고 있어 흥미로운 시점이다. 또 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 IFS의 성공을 핵심으로 하는 IDM 2.0 전략을 통해 인텔의 새로운 모습을 보여주고 있어 인텔에게도 흥미로운 시점"이라고 소감을 밝혔다. 그는 "현재 그리고 미래의 고객, 파트너와 함께 일할 것이 기대된다"면서 의지를 다지기도 했다.

정보통신 전문 매체 CRN에 따르면 인텔의 란디르 타쿠르 IFS 담당 사장은 최근 직원들에게 보낸 메모를 통해 IFS의 부사장으로 삼성에서 북미 파운드리 사업을 담당했던 하오 홍을 임명한다고 밝혔다. 타쿠르 사장은 "삼성에서 마케팅, 비즈니스 개발, 판매 등 사업 전략과 실행을 모두 총괄했던 인물"이라면서 "IFS 비즈니스 전략 수립과 파운드리 수익 및 고객 기반 확대 실행 등을 담당할 것"이라고 밝혔다.

인텔은 하오 홍 외에도 2013~2018년 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 4,416,641 전일가 81,100 2021.06.10 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 에서 5년여간 일했던 밥 브래넌 전 마이크론 이머징 메모리시스템 담당 부사장을 IFS의 고객설계지원 담당 부사장으로 임명한다고 밝히기도 했다. 그는 2009년부터 22년간 인텔에서 근무하다가 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 4,416,641 전일가 81,100 2021.06.10 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 로 옮겨 반도체 관련 업무를 맡았고 2018년에는 마이크론으로 이직해 3년간 근무했다.

파운드리 시장은 인텔의 사업 재개에 긴장하고 있는 상황이다. 인텔의 시장 지위와 자금력을 고려하면 중장기적으로 시장을 뒤흔들 요소가 될 수 있다고 보기 때문이다. 현재 업계 1위는 대만의 TSMC, 2위는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 4,416,641 전일가 81,100 2021.06.10 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 이며 대만의 UMC와 미국 글로벌파운드리가 각각 7%로 3위, 중국 SMIC가 4%로 뒤를 잇고 있다. 당장은 인텔이 TSMC나 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 4,416,641 전일가 81,100 2021.06.10 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 에 비해 기술력이 크게 떨어지는 만큼 단기간 내에 따라잡기는 쉽지 않을 것이라는 평가가 나온다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr