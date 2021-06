파라다이스시티, '미식 세계 일주' 프로모션 실시

온더플레이트, 동·서양 보양식 5종으로 여름철 원기회복 강화 메뉴 선보여

라스칼라, 이탈리아 여름 바다 기운 담아낸 디너 코스…제철 해산물도



[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 현지 셰프의 이탈리아 코스 요리와 동·서양 대표 별미 보양식, 트로피컬 디저트 등 여름철 입맛을 살려주는 '미식 세계 일주' 프로모션을 실시한다고 10일 밝혔다.

프리미엄 뷔페 레스토랑 '온더플레이트'는 오는 30일까지 세계 각국 동·서양 보양식으로 이른 여름 날씨 원기회복에 제격인 '레디 포 서머' 프로모션을 진행한다. 진하고 담백한 맛의 팔보탕, 마라샹궈, 낙지호롱 등이 포함된 여름 대표 보양식 5종을 중심으로 전채요리부터 디저트 코너까지 풍성한 메뉴로 구성했다. 가격은 주말 기준 11만5000원이다(VAT 포함).

이탈리안 레스토랑 '라스칼라'는 이탈리아의 여름 바다를 느낄 수 있는 '어 미드서머 나잇츠 드림' 프로모션을 오는 8월31일까지 선보인다. 디너 코스로 준비되는 이번 프로모션에는 수비드 농어, 문어, 갑오징어 세비체와 캐비어, 부라타 치즈와 한치를 사용한 오징어 먹물 스파게티, 시금치와 여름 과일 베이스의 처트니 소스를 곁들인 꽃등심, 디저트가 순서대로 제공된다. 추가 요금에 따라 소믈리에가 엄선한 페어링 와인도 곁들일 수 있다. 가격은 11만5000원이다(VAT 포함).

'가든카페'는 '시즈널 후르츠 젤리'를 내놨다. 자몽 과육과 연유 펜나코타가 어우러지는 자몽맛과 제철 과일인 수박, 멜론, 청포도가 듬뿍 담긴 블루오션맛 두 가지로 준비된다. 가격은 각각 9000원, 1만2000원이다(VAT 포함).

