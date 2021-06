[아시아경제 이지은 기자] 미국을 방문 중인 최종건 외교부 1차관은 9일(현지시간) 웬디 셔먼 국무부 부장관과의 회담을 통해 한미정상회담의 후속조치를 신속히 이행해나갈 토대를 마련했다고 밝혔다.

최 차관은 이날 셔먼 부장관과 70여분간 회담한 뒤 가진 특파원 간담회에서 "속도감 있는 후속조치를 통해 정상 방미의 실질적 성과가 지속해서 이어지도록 하는 것이 중요한 시점"이라며 이같이 말했다.

이어 "이번 한미정상회담에서 그 어느 때보다 포괄적이고 의미 있는 성과를 거뒀다는 데 의견을 같이 했다"며 "외교부와 국무부가 속도감을 많이 내 실질적 후속조치를 챙겨보기로 했다"고 설명했다. 또 북한과 실질적 대화 재개를 위한 한미간 긴밀한 공조에도 동의했다고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr