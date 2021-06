건보공단 고객센터 노조 전면 파업…"대기콜 전국 공단직원이 대응"

[아시아경제 서소정 기자] 국민건강보험공단이 민간위탁해 운영중인 고객센터 상담사 노조가 '건보공단 직고용'을 주장하며 전면 파업에 돌입했다.

건보공단은 10일 "전체 상담원 1600여명 가운데 노조원 950여명이 이날부터 전면 파업에 돌입했다"며 "전화상담 불편 등 국민의 불편을 최소화하기 위해 다각적인 민원대책을 마련하고 있다"고 말했다.

건보공단 관계자는 "현재 전체 상담원 1600여명 중 노조원을 제외한 650여명이 전화상담을 진행중"이라며 "넘치는 대기콜은 가입자가 속해있는 전국 178개 지사에 근무 중인 공단직원에게 직접 연결해 전화 상담을 진행할 예정"이라고 전했다.

또 전화상담량을 줄이기 위해 이달 발송 예정인 안내문, 문자 등 4000만건에 대해 발송을 연기하고, 증명서 발급, 건강보험료 납부 등 다빈도·단순 민원은 홈페이지와 건강보험앱(The건강보험)에서 접수처리가 가능함을 ARS와 URL전송 등을 통해 가입자에게 안내할 계획이다.

공단은 정부방침에 따라 고객센터의 적정 업무수행방식을 검토·논의하기 위해 지난달 21일 '민간위탁사무논의협의회'를 재개하고 이달 3일에는 협의회를 개최했다. 외부 전문가들이 중심이 된 협의회에서 고객센터 업무수행방식에 대해 여러 모델들을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr