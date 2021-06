자사고에 일반고 전환하면 지원금…‘당근’ 제시한 조희연

일반고 전환 때 운영비·인건비로 쓸 수 있는 '지원금' 지급안 제시

속옷 색상까지 규정하는 여중·고에 컨설팅·직권조사도

2학기 전면등교 앞두고 신속PCR 시범 도입…5개 학교부터

[아시아경제 한진주 기자] 조희연 서울시교육감이 자율형사립고(자사고)에 일반고로 전환하면 무상교육 수준의 등록금 감면을 지원하기로 했다.

10일 조 교육감은 서울시교육청에서 기자간담회를 열어 일반고 전환 자사고 종합 지원계획을 내놨다. 조 교육감은 "입시·경쟁 중심의 획일적인 교육에서 벗어나 어떤 학교로 진학하더라도 자신의 흥미와 적성에 맞는 교과목을 선택해 자신만의 진로를 설계할 수 있어야 한다"며 "수평적 다양성이 꽃피는 새로운 고교 체제를 향해 함께 나아가기 위한 것"이라고 말했다.

가장 눈길을 끄는 대목은 '일반고전환지원금'이다. 교육청은 재학생들에게 무상교육 수준만큼 재학생의 등록금을 감면할 수 있게 지원하기로 했다. 일반고 전환 직후 재학생의 등록금 납부 거부나 전학 등으로 학교 운영에 어려움을 겪었던 전례를 감안한 것이다. 지원금은 교직원 인건비나 학교운영비, 시설·기자재비로 편성할 수 있다. 신입생 모집이 어려워지면서 재정에 어려움을 겪는 자사고들이 많다는 점을 간파한 것으로, 2025년 일괄 전환에 앞서 자사고들이 먼저 일반고로 전환할 수 있게 유도하려는 전략이다.

2025년 전면 시행되는 고교학점제에 대비해 특색있는 교육과정 운영도 지원한다. 전환 1년차 신입생부터 1~2학급을 '교과중점시범과정'으로 시범운영할 수 있게 하고, 희망 학생을 후기고 배정 전에 추첨 배정할 수 있도록 '과학중점학급 전형방법'을 준용한다.

서울시교육청은 학생들의 속옷 색상까지 규정하는 학교들을 대상으로 컨설팅과 직권조사도 실시한다. 개성을 실현할 권리를 보장하기 위해 학생생활규정이 과도한 여중·고 31개교를 대상으로 과도한 규제에는 시정을 유도한다. 시정하지 않으면 직권조사로 이행을 강제한다.

오는 2학기 전면등교에 앞서 '방역안전만 구축방안'도 마련했다. 검사 1~2시간만에 감염여부를 확인할 수 있는 '신속 PCR(유전자증폭) 검사'를 7월부터 기숙사 운영학교와 특수학교 등 5개교에 시범 도입한다. 서울대에서 활용했던 검사 방식이다. 100명 이상 기숙사 학교에서 활용중인 자가검사키트, 이동검체팀 PCR 검사까지 병행하는 다중검사체계를 구축해 전면등교에 대비한다.

아울러 학교방역인력과 보건지원강사, 급식보조인력 등을 추가로 지원한다. 거리두기가 가능한 공간에서 할 수 있는 신체활동 프로그램을 보급하고 심리방역을 위한 전문가 상담과 연계 치료지원도 운영할 예정이다.

조 교육감은 "기존 중앙통제중심의 방역조치에서 한 발 더 나아가 보다 적극적이고 선제적인 지원이 필요하다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr