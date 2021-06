속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 동구 학동 재개발지역에서 철거 중인 건물이 무너져 시내버스를 덮친 현장에서 사망자가 4명 발생했다. 현재까지 8명이 구조됐으며 4명 사망, 1명 구조 중이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr