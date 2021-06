광주 건물 붕괴 구조된 8명 모두 중상…추가 수색 중

소방당국, 버스 탑승자 12명으로 파악

8명 중상 병원 이송…추가 수색 중

[아시아경제 한진주 기자] 광주 동구에서 공사중인 건물이 무너지면서 지나가던 시내버스와 차량을 덮쳤다. 10명 이상이 매몰됐고 현재까지 구조된 사람은 8명이다.

9일 오후 4시22분경 광주 동구 학동에서 철거 공사중이던 5층 건물이 무너졌다는 신고가 119에 접수됐다. 시내버스 1대와 승용차 2대가 건물 잔해에 매몰됐다.

현재까지 버스 탑승객 8명이 구조됐고 모두 중상을 입어 인근 병원으로 이송됐다. 소방당국은 12명이 버스에 탑승한 것으로 파악하고 있다.

소방당국은 추가 인명을 구조 작업을 진행중이다. 붕괴 당시 건물은 비어있었지만 보행자나 차량 탑승자 등 추가 매몰자가 없는지 수색 중이다.

사고 직후 학동에서 화순 방면 도로 운행이 전면 통제되면서 일대 교통이 혼잡한 상황이다.

소방당국은 관할소방서와 인근 5∼6개 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 경보령인 ‘대응 2단계’를 발령하고 구조 작업에 나섰다.

