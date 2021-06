양산시, 시민들 대상 ‘나만의 1호 걷기 길’ 실시

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 시민들을 대상으로 ‘나만의 1호 걷기 길’ 이벤트를 한다고 9일 밝혔다.

시는 코로나19로 시민들의 신체활동 감소 경향이 뚜렷해져 이를 해소하기 위해 제일 좋아하는 걷기 길 1호를 소개하는 이벤트를 마련했다.

이벤트는 양산시민이면 누구나 참여할 수 있으며 9일부터 25일까지 진행된다.

참여 방법은 나만의 1호 걷기 길을 방문해 시작 지점과 끝 지점에서 본인 얼굴이 나오는 인증사진을 촬영하고 네이버 참여폼에 사진 첨부 및 길 소개내용을 작성하면 된다.

선착순 50명에게는 건강관리 용품(스마트 줄넘기)이 상품으로 지급되고, 당첨자는 7월 5일부터 9일 사이 개별 통보될 예정이다.

정계영 건강증진과장은 “잘 알려지지 않았거나 특색 있는 길, 시민들이 많이 걷고 좋아하는 길을 발굴해 시민들이 걷기를 통해 건강을 증진할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

