[포토] 윤석열, 우당기념관 개관식 참석

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 9일 서울 중구 남산예장공원 개장식 겸 이회영기념관 개장식에 참석하고 있다. 윤 전 총장은 이날 "우리 국민 여러분들의 기대 내지는 염려 이런 걸 제가 다 경청하고 다 알고 있다"면서 "좀 지켜봐달라"고 말했다. 윤 전 총장은 장모와 부인의 의혹에 대한 입장 등에 대한 질문엔 답하지 않았다.

