'철근대란' 비상…국토부, 공기연장 및 공동구매 지원

[아시아경제 조강욱 기자] 정부가 철근 가격 급등으로 인한 건설업계 어려움을 해소하기 위해 공기 연장은 물론, 철근 공동구매를 지원한다.

국토교통부는 9일 열린 비상경제 중앙대책본부 회의에서 산업통상자원부·중소기업청 등 관계기관과 함께 이 같은 내용의 '철근 가격 급등 및 수급 대응방안'을 논의했다고 밝혔다.

철근 도매가격은 5월 기준으로 작년 동월 대비 41% 올랐고, 이에 따라 유통가격은 t당 65만원에서 120만원으로 85% 상승했다.

철근 자재비는 공사비의 3%를 차지한다는 점에서 현 추세가 계속되면 전체 공사비가 2% 내외추가 상승할 수 있고 공사지연이 확대될 우려가 커지고 있다. 실제로 올 1월 이후 369개 공공공사 현장에서 평균 40일 정도 공사지연이 발생하는 것으로 나타났다.

국토부는 공공기관과 지자체 등에 공기연장, 지체상금 면제 등 조처를 할 수 있도록 지침을 전달했다. 감사 등에 대한 우려로 공사계약 변경에 소극적인 공공발주청이 보다 적극적으로 현장여건을 계약에 반영할 수 있도록 독려한다는 방침이다.

민간공사에서도 계약 조정이 이뤄지도록 건설단체를 통해 공기연장 등의 조치가 가능하도록 표준도급계약서 규정을 안내했다.

국토부는 건설 관련 협회가 참여하는 협의체를 구성하고서 철근 수급동향 점검회의를 수시로 열어 건설 현장의 애로를 파악한다. 특히 건설단체를 통해 중소건설사의 철근 구매 수요를 파악하고, 이를 철강사에 연결해 공동구매를 지원할 계획이다.

