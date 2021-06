경상남도자치경찰위원회-경남직장협의회 간담회 개최

9일, 경남형 자치 경찰제 안착 위한 논의

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도자치경찰 위원회는 9일 오후 경상남도자치경찰 위원회 회의실에서 경남직장협의회와의 간담회를 개최했다.

이날 간담회에는 김현태 경상남도자치경찰 위원장과 사무국장 등 사무국 직원 7명과 도내 직장협의회 관서 대표인 권영환 회장 등 직장협의회 회원 7명이 참석했다.

이날 간담회에서는 자치 경찰의 복지 혜택 부여 가능 여부, 현장 경찰과의 소통 확대 방안, 자치 경찰에 대한 대내외 홍보 방안 등에 대해 논의했다.

김 위원장은 "성공적인 자치경찰제 시행을 위해서는 현장 경찰관들의 적극적인 참여가 가장 중요하다"며 "자치경찰 위원회에서 관계 기관을 아우르는 소통의 장을 마련해 협력 방안을 모색하겠다"고 전했다.

권영환 관서 대표는 "도민의 안전을 먼저 생각하는 경남형 자치 경찰을 위해 직장 협의회가 협력하고 경찰관의 권익 향상에도 관심을 둘 것"을 당부했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr