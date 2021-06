정세균 “개헌·기본소득·경선연기 결론내야” 이재명 겨냥

[아시아경제 전진영 기자] 여권 유력 대권주자인 정세균 전 국무총리는 9일 개헌, 기본소득, 경선연기에 관한 입장을 밝히며 결단을 촉구했다. 정 전 총리는 “기본소득에 대해 민주당의 당론으로 삼을 수 있을 것인지 판단을 내려야 한다”며 이재명 경기도지사를 겨냥하기도 했다.

정 전 총리는 이날 서울 프레스센터에서 열린 한국신문방송편집인협회 초청 토론회에서 정권 재창출을 위해 기본소득과 개헌, 경선일정 등 3대 쟁점에 대해 당이 입장을 정리해야 한다며 이같이 말했다.

그는 기본소득과 관련해 “누가 대선후보가 되느냐와 무관하게 우리 당의 정강정책에 대한 기준과 원칙의 문제라고 생각한다”고 강조했다.

이어 “(기본소득은) 재원 대책이 없는 것이 가장 큰 문제이고 소득 불평등 완화에 기여하지 못한다. 가성비가 떨어지는 정책”이라고 비판했다.

개헌에 대해서는 “특정 정당의 정치적 이해로 국회에서 합의처리는 무산됐지만 개헌 추진에 대한 당의 입장을 정리해야한다”며 “내년 대선과 개헌투표 동시실시를 제안한다”고 했다.

당 안팎으로 목소리가 나오는 경선 연기에 대해선 “야당발 변화의 돌풍으로 민주당의 정권재창출 노력에 먹구름이 드리워지고 있다”며 “정권재창출을 위한 최선의 시기와 방법에 대해 건강한 당내 소통과 논의가 필요하다”고 목소리를 높였다.

문재인 대통령 강성 지지층을 일컫는 '문빠' 같은 '정빠'가 생기면 어떻게 할 것인가라는 질문에는 "정빠가 있어봤으면 좋겠다. 지금 배가 고프다"고 답했다.

