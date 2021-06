[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 대한민국과 스리랑카 국가대표 축구경기가 열리는 9일 두 번째 응원 프로모션으로 ‘올데이 치킨 1+1’ 행사를 진행한다고 이날 밝혔다.

KFC는 대한민국 축구 경기가 열린 지난 5일 ‘올데이 치킨 1+1’ 행사를 열고 많은 고객들로부터 호응을 얻은 데 힘입어 이번 9일에도 이 행사를 진행하게 됐다고 밝혔다.

KFC의 모든 치킨 메뉴를 하루 종일 1+1으로 제공하며, KFC 공식앱의 ‘징거벨오더’를 통해 이용할 수 있다.

경기는 이날 오후 8시에 시작된다. 퇴근길에 KFC 공식앱의 징거벨오더를 통해 메뉴를 미리 주문 후 방문하면 매장에서 빠르게 제품을 픽업할 수 있다.

