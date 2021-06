LG유플러스, '미스트롯2' 톱7 비대면 팬미팅 독점중계

26일 오후 5시부터 120분간 진행

LG유플러스는 오는 26일 오후 5시부터 모바일, TV, PC에서 '미스트롯2' 톱7의 비대면 팬미팅을 120분간 독점 중계한다고 9일 밝혔다.

LG유플러스는 자사 모바일 서비스 'U+아이돌Live', 'U+모바일tv'와 IPTV 서비스 'U+tv'에서 미스트롯2 출연진 톱7의 첫 번째 비대면 팬미팅 '퍼스트 무브먼트'를 진행한다.

이번 비대면 팬미팅은 미스트롯2 톱7이 전국투어 콘서트 전 코로나19로 직접 만나지 못하는 팬들의 아쉬움을 달래기 위해 준비됐다.

공연 티켓은 오는 11일부터 인터파크에서 2만7500원(VAT포함)에 살 수 있다. 오는 18일부터는 U+아이돌Live, U+tv, U+모바일tv에서도 구매 가능하다. U+아이돌Live, U+모바일tv에서는 이동통신사 관계 없이 예매할 수 있다.

LG유플러스는 팬 대상 이벤트도 운영한다. 고객들은 U+아이돌Live 앱에서 사연 신청 이벤트에 참여할 수 있다. 특히 U+아이돌Live 앱은 실시간 채팅, 하트 보내기 등 다양한 상호작용 기능도 갖춰 고객들이 더 실감나게 공연을 즐길 수 있다.

최윤호 LG유플러스 XR서비스담당(상무)은 "그간 비대면 뮤지컬, 연극, 드라마 등을 선보인 데 이어 팬미팅까지 온라인으로 독점 제공할 수 있게 됐다"라며 "LG유플러스가 지닌 콘텐츠 운영·서비스 역량을 확대해 고객들이 비대면 콘텐츠를 실감나게 즐길 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

