산림복지진흥원, 교정공무원 ‘산림치유’ 서비스 제공

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국산림복지진흥원이 교정공무원에게 ‘산림치유’ 서비스를 제공한다.

산림복지진흥원은 법무부 교정본부와 공동으로 오는 16일 강원 춘천시 신북읍 국립춘천숲체원에서 교정공무원을 위한 산림치유 프로그램을 진행한다고 9일 밝혔다.

프로그램은 교정시설에서 탈진감과 우울감을 겪는 교정공무원에게 직무 스트레스 관리와 정신건강 증진 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

산림복지진흥원은 국립춘천숲체원을 시작으로 횡성·칠곡·대전·나주에 각각 위치한 국립숲체원에서 교정공무원 대상의 산림치유 프로그램을 진행할 예정이다.

프로그램은 총 6회로 구성됐으며 200여명의 교정공무원이 2박3일 일정으로 참여할 수 있게 짜여졌다.

산림복지진흥원은 프로그램에 참여한 교정공무원이 교정시설 내 수용자의 과도한 민원 등으로 받는 스트레스를 떨쳐내고 산림에서 정신건강을 회복할 수 있게 지원할 계획이다.

산림복지진흥원 이창재 원장은 “교정시설 안에서의 긴장감을 잠시나마 잊고 숲에서 몸과 마음을 재정비할 수 있는 산림치유 프로그램을 지속적으로 확대 추진하겠다”고 말했다.

