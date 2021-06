[아시아경제 이민지 기자] 국내 주식형펀드 시장에서 4거래일간 2743억원이 빠져나갔다.

9일 금융투자협회에 따르면 지난 7일 기준 상장지수펀드(ETF)를 제외한 국내 주식형 펀드에서 42억원이 이탈해 4거래일간 2743억원이 빠져나갔다. 해외 주식형 펀드에는 142억원이 빠져나갔다.

국내 채권형 펀드에선 3507억원이 순유입됐다. 3거래일간 4634억원이 들어왔다. 해외 채권형펀드 시장에선 41억원이 순유출됐다. 단기자금 정류장인 머니마켓펀드(MMF)에는 하루 동안 7419억원이 들어왔다. MMF 설정액은 177조6458억원, 순자산 총액은 178조1699억원이었다.

