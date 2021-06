LG에너지솔루션, 유가증권시장 상장예비심사 신청

[아시아경제 박소연 기자] 한국거래소는 LG에너지솔루션이 제출한 유가증권시장 상장예비심사 신청서를 접수했다고 8일 밝혔다.

LG에너지솔루션은 작년 12월 LG화학의 전지사업 부문을 물적 분할해 설립된 2차전지 제조 업체다. 현재 LG화학이 지분 100%를 보유했다.

지난해 연결 기준 매출 1조4611억원, 당기순손실 4518억원을 기록했다.

