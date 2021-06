정의당, 與 부동산 의혹 12명 탈당 권유 "의미있고 책임있는 결정…이제 국힘만 남았다"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당은 더불어민주당이 국민권익위원회 조사 결과 부동산 위법 의혹이 있는 의원 12명 전원에 대한 탈당 권유 결정을 내린 것과 관련해 "의미있고 책임있는 결정"이라고 평가했다.

이날 정의당은 논평을 내고 이 같이 밝히며 "다만, 당초 약속과 달리 '출당' 조치가 아니라 '탈당 권유'는 개별 의원의 자의적 판단에 맡기는 것이기 때문에 그 실효성에 대한 우려를 책임있게 해소해야 할 것"이라고 했다.

그러면서 국민의힘을 향해 부동산 투기 의혹 전수조사를 압박했다.

이동영 수석대변인은 "이제 국민의힘만 남았다"면서 "소속 의원 전원에 대한 전수조사를 받겠다는건지 못받겠다는건지 솔직한 입장을 시민들에게 공개적으로 밝힐 것을 강력히 촉구한다"고 말했다.

이어 "감사원법상 국회의원은 감사원의 직무감찰 대상이 아니라는 것을 뻔히 알면서도 감사원 조사가 아니면 어떤 조사도 못받겠다고 우기는 꼼수와 억지는 시민들의 화만 돋운다는 사실을 명심하기 바란다"고 지적했다.

그러면서 "정의당도 소속 의원 전원과 그 직계존비속까지 개인정보 제공 동의서를 국회의장에게 지난 3월 이미 제출했다고 밝혔듯이 어떠한 공식기구가 됐든 언제든 조사결과를 수용할 준비가 되어있다"며 "국회의원 전수조사에만 그칠 것이 아니라 청와대를 비롯한 지방자치단체장, 지방의원 등 공직자 부동산 투기 의혹 전반에 대한 전수조사 확대와 현재 수사중인 관련자에 대한 성역없는 엄정한 수사를 촉구한다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr