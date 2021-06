동의대 야구부 U리그 지역대회 3년 연속 우승 … 7승 1패로 D조 1위 왕중왕전 진출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 야구부(감독 정보명)가 ‘2021년 KUSF 대학야구 U리그’의 지역대회인 D조 경기에서 3년 연속 우승을 차지했다.

동의대는 지난 6월 4일 부산 기장 현대드림볼파크에서 펼쳐진 경성대와의 리그전 마지막 경기에서 6-4로 승리했다.

최종전적 7승 1패로 D조 1위를 차지하며 왕중왕전 16강 직행을 확정했다. 지난 4월 30일 동아대에 1패를 당해 전승 우승은 아쉽게 놓쳤다.

2021년도 U리그는 지역의 권역을 A~E의 5개 조로 나눠 리그전으로 경기를 진행한 후 각 조에서 상위 5개 팀이 왕중왕전에 진출해 토너먼트로 왕좌를 가린다.

D조에서는 동의대(7승1패)를 비롯해 영남대(6승1무1패), 경성대(6승2패), 동아대(5승1무2패), 계명대(4승4패)가 왕중왕전에 출전하며 동의대는 지난 2017년과 2019년에 준우승을 차지한 바 있다.

동의대 정보명 감독은 “묵묵히 훈련하고 경기에서 최선을 다한 선수들이 항상 고맙고 자랑스럽다. 왕중왕전은 토너먼트인만큼 한 경기 한 경기가 결승이라는 생각으로 최선을 다해 첫 우승에 도전하겠다”고 각오를 밝혔다.

2021년 KUSF 대학야구 U리그 왕중왕전은 오는 6월 18일~25일 개최된다.

