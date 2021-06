경남-울산 지역인재 육성, 하나의 플랫폼으로!

8일 울산 시청서 '경남-울산 지역 혁신 플랫폼' 공동 출범 행사

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도는 8일 울산광역시청 대회의실에서 '경남-울산 지역혁신 플랫폼' 출범 행사를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사는 지난 5월 교육부 공모에 선정된 '2021년 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(울산-경남 지역혁신 플랫폼 사업)'의 본격적인 착수와 함께 진행됐다.

행사에는 김경수 경남도지사, 유은혜 사회부총리 겸 교육부장관, 송철호 울산시장을 비롯해 양 지역의 교육청, 대학과 지역혁신기관 및 기업 관계자들이 참석했다.

지역 혁신 플랫폼 사업은 지역의 기업과 청년들이 일자리·인재 부족으로 수도권으로만 몰리는 문제를 해결하고자 김 지사가 추진 했다. 지난해 정부에 건의해 정부 정책으로 확대된 사업이다.

유은혜 사회부총리 겸 교육부장관은 인사말에서 "산업적 협력의 시너지 효과가 큰 울산과 경남, 두 지자체가 손을 잡고 함께 우수한 지역 인재를 양성한다는 데 거는 기대가 크다"며 "지난 경남의 USG와 같은 대학교육혁신모델을 USG+로 발전시켜 성공적으로 안착할 수 있도록 힘 써주길 바란다"고 당부했다.

이어 인사말에 나선 김 지사는 "대학이 하는 사업이 아니라 대학과 함께 지역의 좋은 일자리를 갖고 있는 기업들이 기업이 필요로 하는 인재를 직접 함께 키우는 사업으로 만들어주셔야 성공할 수 있다"고 강조했다.

이날 행사는 사업에 참여하는 각 기관 대표들로 구성된 '울산-경남 지역협업위원회'가 참여한 가운데 2021년 지역혁신플랫폼 주요 사업 보고가 있었다.

올해 지역 혁신 플랫폼 사업은 총 660억원 규모의 재정이 투입된다.

경남-울산 공유형 대학(USG) 구축과 USG 학생 지원, 기업 협력 프로그램 지원, 교수-학생 역량 자율공모과제 추진 등을 통해 지역인재의 역량을 강화하게 된다.

한편 도는 지난해 공유 대학을 꾸리고 제1기 USG 학사 과정 학생 300명을 선발했다.

스마트 제조엔지니어링, 스마트 제조ICT, 스마트 공동체 분야 학생들은 전문 프로그램을 시작으로 오는 2학기부터는 전공 심화 과정에 들어가게 된다.

또한 올해 하반기에는 도내 대학생 32명을 선발해 NHN 정규 직원 채용을 목표로 한 기업 연계 프로그램을 한다.

뿐만 아니라 LG전자와 두산디지털이노베이션 등 지역 기업들과도 연계 협력 프로그램을 발굴하고 있다.

올해부터는 울산이 함께함에 따라 미래 모빌리티, 저탄소 그린에너지 등 지역의 전략 산업 범위가 넓어졌다.

자동차, 조선, 에너지 분야의 주요 기업들과 협력이 가능해져 경남과 울산의 학생들에게는 지역 구분 없이 교육과 취업의 기회가 확대될 것으로 전망된다.

