여름휴가 계획 '한적한 독채펜션' 짧은여행 선호↑

티몬 고객 설문조사로 살펴보는 2021 여름철 휴가 트렌드

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 전인천)은 여름휴가 성수기를 앞두고 설문조사를 실시한 결과 10명 중 6명이 국내 여행을 계획하고 있으며 숙박 형태로는 독채형 펜션을 선호하는 것으로 나타났다고 8일 밝혔다.

지난 1일부터 6일까지 고객 650명을 대상으로 실시한 이번 조사에서 61%의 응답자가 '국내여행을 떠날 계획'이라고 답했다. '집콕'하거나 '미루고 나중에 휴가를 떠난다'고 답한 사람도 각각 18%에 달했다.

또한 여름휴가로 떠나고 싶은 여행테마로 '한적하게 즐길 수 있는 독채형 풀빌라/펜션'이 48%로 가장 높은 응답을 기록했다. 코로나19로 안전하게 여름휴가를 떠나고자 하는 여행 심리가 반영된 결과로 보인다. '여름 바캉스엔 역시 해변가'(21%)가 그 다음으로 많았고 '피톤치드 가득한 숲속 낭만 캠핑'(18%), '도심 속 럭셔리 호캉스'(11%)를 즐기겠다는 답이 뒤를 이었다.

희망하는 휴가지로는 강원(32%)이 제주(20%)를 제치고 1위를 차지했다. 이어 경상(13%), 전라(11%), 부산(6%), 충청(5%), 서울(4%), 경기(4%), 인천(2%) 순으로 조사됐다. 짧은 휴가를 선호하는 사람도 늘었다. 3~4일 휴가를 계획한다는 사람이 67%를 기록하며 가장 많았고 이어 2일 이하(24%), 5~6일(6%), 7일 이상(3%) 순이었다.

또한 코로나19로 억눌렸던 해외여행에 대한 소비자들의 욕구도 여전히 높았다. 응답자의 절반 이상인 53%가 '코로나만 아니면 무조건 해외여행을 떠났을 것이다'라고 답하며 51%가 '백신여권이 도입되면 접종 후 해외여행을 갈 의향이 있다'는 뜻을 내비쳤다.

한편 티몬은 6월 한 달간 '얼리써머 페스티벌'을 열고 여름맞이 바캉스 상품을 특가에 선보이고 있다.

