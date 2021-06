관광공사, '메타세쿼이아 숲길' 등 여름 비대면 안심 관광지 25곳 선정

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사가 무더운 여름을 안전하고 시원하게 보낼 수 있는 ‘여름 비대면 안심관광지 25선’을 선정했다고 8일 밝혔다.

여름 비대면 안심관광지로 선정된 지역은 메타세쿼이아 숲길(서울 마포구), 장항습지(경기 고양), 굴업도(인천 옹진), 국립청태산자연휴양림(강원 횡성), 덕봉산 해안생태탐방로(강원 삼척), 갈론구곡(충북 괴산), 나곡해수욕장(경북 울진), 가지산 쇠점골계곡길(경남 밀양), 구천동 어사길(전북 무주), 운일암반일암 숲길(전북 진안), 4est 수목원(전남 해남) 등 총 25곳이다. 주로 혼잡도가 낮은 관광지 중 바다·섬·계곡·숲 등 여름 휴가지로 매력적인 곳을 선정했다. 현장의 구체적인 특징은 관광공사 ‘대한민국 구석구석’ 누리집에서 확인할 수 있다.

관광공사 관계자는 "코로나19 상황에 따라 갑자기 입장이 제한되는 등 변동 여지가 있기 때문에 방문 전 개방여부·개방시간·관람방법 등 세부정보 확인은 필수"라며 "누리집 내 안전여행 페이지에서 소개하고 있는 ‘생활 속 거리두기’에 따른 여행경로별 안전여행 가이드도 반드시 확인해야 한다"고 조언했다.

