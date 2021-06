대유에이피, 기아 전기차 'EV6' 스티어링 휠 본격 양산

[아시아경제 김흥순 기자] 대유위니아그룹의 대유에이피 대유에이피 290120 | 코스닥 증권정보 현재가 8,220 전일대비 170 등락률 +2.11% 거래량 873,920 전일가 8,050 2021.06.08 09:31 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일대유에이피, 주당 200원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일 close 는 현대자동차 아이오닉5에 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 89,800 전일대비 200 등락률 -0.22% 거래량 815,973 전일가 90,000 2021.06.08 09:31 장중(20분지연) 관련기사 현대캐피탈, 할부 상품 금리 0.7%포인트 인하코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망"(종합)코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망" close 의 EV6 스티어링 휠 양산에 들어갔다고 8일 밝혔다.

대유에이피는 국내 자동차 스티어링 휠 시장점유율 1위 업체다. 지난해 현대차와 기아로부터 차세대 전기차 모델의 스티어링 휠 공급업체로 선정됐다.

대유에이피는 사전 예약만 4만여대를 넘으며 흥행 돌풍을 일으킨 현대차의 전용전기차 아이오닉5의 스티어링 휠을 지난 3월부터 양산해 납품을 진행하고 있다. 아이오닉5의 들어간 스티어링 휠은 현대 엠블럼이 없는 D컷 모양으로 드라이브 모드 버튼과 회생제동 레버를 장착하고 전자식 변속 다이얼을 적용한 것이 특징이다.

또 7월 출시를 앞둔 기아 EV6의 스티어링 휠 공급업체로도 선정되면서 원활한 납품을 위해 공장 풀 가동에 들어갔다. 이번 EV6에 들어간 스티어링 휠은 새로운 기아 로고를 채택해 세련되면서 드라이브모드 셀렉션 버튼을 적용해 퍼포먼스 주행이 가능하도록 했다.

대유에이피의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 14% 증가했다. 영업이익도 같은 기간 대비 28% 성장했다. 이석근 대유에이피 대표는 "국내 스티어링 휠 부문 시장점유율 1위의 지위를 굳건히 유지할 수 있도록 최고의 품질의 제품을 지속 개발해 더 많은 고객과 소비자를 만족시킬 수 있도록 하겠다"고 말했다.

