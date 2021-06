“몰리는 날만 빼면, 대박~” 에어부산 국내선 항공료 1만1100원부터 판매 이벤트 돌입

코로나 걱정 더는 국내선 얼리썸머 특가 … 판매율 오르면 가격 올라



8일 오전 11시~11일 오후 4시 판매, 탑승기간 6월 8일~10월 30일

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 몰리는 시기만 피하면 파격적인 항공료로 떠날 수 있는 이벤트가 나왔다. 감염병 전파 걱정도 더는 ‘꿩 먹고 알 먹기’ 상품이다.

국내선 모든 노선 항공권을 최저가 1만1100원부터 판매하는 에어부산 특가 이벤트이다. 탑승 날짜를 잘 고르면 전 노선을 싼 가격으로 이용할 수 있다.

에어부산(대표 안병석)은 8일부터 오는 10월 30일까지 탑승 가능한 국내선 ‘얼리썸머’ 특가 항공권 판매 이벤트를 한다고 밝혔다.

특가 항공권은 8일 오전 11시부터 11일 오후 4시까지 판매한다.

에어부산 국내선 전 노선을 총액 운임 기준으로 1만1100원부터 판매한다. 판매율이 높아질 수록 가격은 점차 오른다. 대상노선은 △부산↔김포 △부산↔제주 △김포↔제주 △울산↔김포 △울산↔제주 5개이다.

탑승 기간은 6월 8일부터 10월 30일까지이며, 여름 극성수기(7월 23일~8월 15일)와 추석 연휴기간(9월 17일~27일)은 제외된다.

항공권 구매 및 자세한 안내는 에어부산 홈페이지와 모바일 앱 등을 통해 가능하다.

코로나 등으로 인해 사람이 가장 붐비는 시기를 피해 국내 여름 휴양지를 찾는 여행객을 위해 준비한 상품이다.

에어부산 관계자는 “완벽한 방역체계를 구축하고 있는 에어부산을 이용해 안전하고 저렴하게 바캉스를 즐기길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr