"다큐파, 헬스파 모여라…월 2900원" SKB, ‘LIFE+’ VOD 월정액4종 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK브로드밴드는 B tv를 통해 다큐, 여행, 헬스, 아트 등 라이프스타일 콘텐츠를 VOD로 무제한 즐길 수 있는 ‘LIFE+’ 월정액 상품 4종을 출시한다고 8일 밝혔다.

B tv LIFE+는 ‘LIFE+다큐’, ‘LIFE+여행’, ‘LIFE+헬스’, ‘LIFE+아트’ 등 4가지 장르로 구성돼있으며 총 2500여 편의 콘텐츠를 제공한다. 각 장르별 월 2900원(부가세 포함)에 즐길 수 있다. 단 ‘LIFE+아트’의 경우 라이브 공연물들로 구성돼 월 4900원이다.

▲‘LIFE+다큐’는 ‘생존왕 베어그릴스 시리즈’와 BBC, 히스토리, TED 등 국내외 주요 인문, 다큐 프로그램을 제공한다. ▲‘LIFE+여행’은 코로나19로 여행이 어려운 상황에서 디스커버리채널의 ‘호기심 많은 여행자’, ‘지루한 여행은 없어’ 등 해외여행 콘텐츠는 물론 국내 다양한 지역의 여행 콘텐츠도 함께 소개한다.

▲‘LIFE+헬스’는 플라잉 요가, 발레, 피트니스, 폴댄스 등 집에서 전문가와 함께 운동을 즐길 수 있는 홈트레이닝 프로그램 뿐 아니라 명의와 함께하는 다양한 건강정보 프로그램도 제공한다. ▲‘LIFE+아트’는 클래식, 팝, 오페라, 페스티벌 등 공연 실황을 제공한다. 뿐만 아니라 셰익스피어 연극 시리즈, 유명 예술가와의 인터뷰 등 다양한 고품격 예술 프로그램을 안방에서 즐길 수 있다.

코로나19로 헬스클럽에 가기 힘든 사람, 수준 높은 문화생활을 즐기고 싶지만 비용이 부담되는 사람, 해외여행의 갈증에 목마른사람 등에게 제격이라고 회사측은 강조했다.

SK브로드밴드는 이달 말까지 B tv ‘LIFE+’ 상품 중 ‘LIFE+다큐’, ‘LIFE+여행’, ‘LIFE+헬스’를 신청하는 전원에게 결제금액의 100%를 B tv에서 사용 가능한 B포인트로 돌려주는 포인트백 이벤트를 진행한다. 또한 B tv ‘LIFE+’ 상품 4종 모두를 신청한 고객 중 추첨을 통해 총 100명에게 6개월 무료쿠폰을 증정한다.

SK브로드밴드 B tv 라이프스타일 월정액 상품 ‘LIFE+’는 ‘B tv>월정액>LIFE+’ 메뉴 또는 고객센터(국번없이 106)에서 신청할 수 있다.

김혁 SK브로드밴드 미디어플랫폼본부장은 “코로나19 장기화로 야외활동과 문화활동이 쉽지 않은 상황에서 TV로 쉽게 문화생활을 즐길 수 있도록 라이프스타일 관련 상품을 기획했다”며 “B tv와 함께 고품격 라이프스타일 콘텐츠를 즐기며 업그레이드된 일상을 맛볼 수 있길 기대한다”고 말했다.

