SKT, VR 멀티플레이게임 ‘크레이지월드 VR’ 9일 정식 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 가상현실(VR) 멀티플레이 게임 ‘크레이지월드VR’을 오큘러스 퀘스트 전용 게임으로 9일 정식 출시한다.

8일 SK텔레콤에 따르면 크레이지월드 VR은 게임사 넥슨이 ‘카트라이더’, ‘크레이지 아케이드’ 등 자사 대표 게임 내 캐릭터의 지식재산권(IP)을 제공하고 SK텔레콤과 픽셀리티게임즈가 공동 투자·개발한 게임이다.

이번 정식 출시로 VR 디바이스 오큘러스 퀘스트1 또는 2를 보유한 고객은 다오·배찌 등 넥슨의 게임 캐릭터를 이용해 전 세계 게이머들과 함께 사격, 양궁, 테니스 등 스포츠 게임을 즐기는 크레이지월드VR을 이용할 수 있게 됐다.

크레이지월드 VR의 가장 큰 특징은 현실과 게임 속 시간이 동일하게 흘러 이를 바탕으로 전 세계 게이머들 간 소통과 경쟁이 실시간으로 이뤄지는 멀티플레이가 가능하다는 점이다. 크레이지월드VR 출시를 계기로 본격적인 라이브 VR 게임 시대가 열릴 것으로 기대된다.

지난 1년간 진행된 베타 테스트에는 한국을 포함해 미국·영국·독일 등 주요 글로벌 국가의 게이머 1만1000여명이 참여했다. SK텔레콤과 픽셀리티게임즈는 이 결과를 바탕으로 정식 출시 버전에 새로운 게임 플레이 모드를 추가하는 등 게임의 완성도를 높였다.

크레이지월드VR은 오큘러스 퀘스트 스토어와 원스토어를 통해 구매할 수 있다. 가격은 2만7000원(VAT 포함)이다.

SK텔레콤과 픽셀리티게임즈는 출시를 기념해 9일부터 원스토어에서 오큘러스 퀘스트2를 구매하는 고객에게 크레이지월드VR을 무료로 제공한다. 또한 크레이지월드VR 단독 구매 고객에게는 60% 이상 할인된 9900원에 판매한다.

SK텔레콤은 올 하반기 카카오브이엑스(VX)와 공동 개발 중인 또 다른 VR게임 ‘프렌즈 VR월드’도 정식 출시하는 등 VR 게임 시장 도전을 이어갈 계획이다.

전진수 SK텔레콤 메타버스CO(컴퍼니)장은 “크레이지월드VR 출시는 SK텔레콤이 한국의 경쟁력 있는 게임사와 VR 게임 콘텐츠로 글로벌 시장에 본격 진출한다는데 큰 의미가 있다”며 “앞으로 오큘러스 퀘스트2와 같은 디바이스 유통에 콘텐츠 공급까지 더해 5G시대 VR 생태계를 지속 선도해 나갈 것” 이라고 밝혔다.

이대원 픽셀리티게임즈 대표는 “VR콘텐츠의 의미는 단순히 실감나는 그래픽을 제공하는 것이 아니라 전 세계 사람들이 가상공간에서 활발한 소통과 상호작용을 통해 시공간의 제약을 극복하게 하는데 있다”며 “SK텔레콤, 넥슨과 협력해 공개한 ‘크레이지월드VR’을 통해 미래를 향한 도전을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

