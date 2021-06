전원회의 앞두고 '경제목표 점검' 강조하는 김정은…간부 협의회 소집(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 당 중앙위원회 8기 3차 전원회의를 앞두고 간부 협의회를 소집해 인민들의 생활 안정 방안을 논의했다. 전문가들은 5개년 경제계획 달성을 위한 절박감이 엿보인다는 평가다.

조선중앙통신은 "김정은 동지께서 7일 당중앙위원회 본부청사에서 당중앙위원회와 도당위원회 책임 간부들의 협의회를 소집하셨다"고 8일 보도했다.

통신은 김 총비서가 이날 협의회에서 "국가경제사업과 인민생활 보장과 관련해 당면하게 제기된 문제들을 요해(파악), 검토하시고 그 실행을 위한 중요한 과업들을 포치(나열) 하셨다"며 "당 중앙위원회 전원회의를 계기로 국가경제사업과 인민생활 안정에서 실질적 전환을 가져오기 위한 구상을 피력하셨다"고 전했다.

단 과업과 구상의 구체적 내용은 보도하지 않았다.

김 총비서는 또 "당 위원회와 간부, 각 도당위원회 간부들이 사명과 본분을 자각하고 조국과 인민의 운명을 책임진 책무를 다함에 헌신분투하라"고 강조하고, 경제발전과 인민의 물질문화생활 수준을 높이는 데 대한 대책을 제시하기도 했다고 통신은 전했다.

이날 협의회에는 조용원 당 조직비서와 김덕훈 내각 총리를 비롯, 당 비서와 부장들, 각 도당 책임비서들이 참가했다. 김여정 당 부부장은 참석하지 않았다.

이번 간부 협의회는 아버지 김정일 위원장 시절에는 열리지 않았던 것으로, 이번 8기 3차 전원회의를 앞두고 상반기 경제 계획목표 달성을 점검하고 하반기 계획을 논의하기 위한 것으로 보인다. 앞서 김 총비서는 지난 5일 노동당 정치국 회의를 주재하고, 이달 상순 당 중앙위원회 8기 제3차 전원회의를 소집키로 했다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "올해 상반기 경제실적을 점검하고, 하반기에도 차질 없는 5개년 계획 목표달성을 위한 절박한 시도"라며 "지도자와 더불어 당 주요 간부들이 당 중앙위 전원회의에 앞서 이전에 없었던 협의회까지 열어 현재의 구조적으로 어려운 상황을 솔선수범해서 타개하는 모습을 보여줌으로써 주민들을 안정시키고 성과에 대한 의지를 보여주려는 것"이라고 분석했다.

양무진 북한대학원대학교 교수는 "이번 3차 전원회의가 당대회에서 제시된 과업 관철 점검과 하반기 계획 마련을 목적으로 열린다는 점을 강조했다"며 "전원회의에서 내치 및 경제문제만 다룰 경우 외교·안보문제는 당 중앙군사위 등 별도의 회의체에서 다루거나 김 총비서의 독자적 판단에 따라 결정될 것으로 관측된다"고 내다봤다.

